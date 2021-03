Advertising

MediasetTgcom24 : Imprenditore rapito in Siria, sequestro pianificato con la vittima: 3 arresti #AlessandroSandrini… -

Uno di loro Alessandro Sandrini, scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016 e liberato nel maggio del 2019, e' ora indagato per simulazione di reato e truffa mentre un altro, sempre del ...commenta Il sequestro dell'bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima da una banda di tre persone finite in carcere su richiesta della Procura di Roma. I tre proposero ...Il sequestro dell'imprenditore bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima da una banda di tre persone finite in carcere su richiesta della Procura di ...