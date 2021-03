Goliath – Recensione stagione 1

(Di martedì 30 marzo 2021) GUARDA CHE TI PASSA -Una nuova rubrica che si occupa di serie tv –è una Serie TV originale di Amazon Prime di genere Drammatico/Legal creata da David E. Kelley e Jonathan Shapiro , composta di 3 stagioni. E’ stata trasmessa in America in anteprima dal 2016 e in Italia dal febbraio 2017 all’ Ottobre 2019. E’ la storia di Billy Mcbride, impersonato dal redento Billy Bob Thornton vincitore del Golden globe per la sua interpretazione. Un uomo il cui alcolismo è persino peggiore del suo taglio di capelli e del suo pizzetto, che guida una vecchia Mustang e che ha fondato uno degli studi legali più potenti al mondo per poi esserne cacciato dal suo socio Donald Cooperman (William Hurt) a causa del suo cattivo comportamento. Anche se vive in un hotel a pochi passi dalla spiaggia e si sveglia e va a letto con un whisky , non è privo di chiarezza, e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Goliath Recensione

Zazoom Blog

... De - loused In The Comatorium , Frances The Mute , Amputechture , The Bedlam In, ... Sulle nsotre pagine potete recuperare, tra le altre, ladell'ultimo album in studio dei Mars ...Ecco a voi la nostra, ovviamente priva di qualsiasi spoiler . Big Sky : un camionista ...alla televisione americana non è affatto correlato alle vecchie glorie come Big Little Lies e...