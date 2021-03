Esame di Stato II grado, ammissione candidati interni anche con insufficienze, motivando la scelta (Di martedì 30 marzo 2021) Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione a.s. 2020/21, requisiti di ammissione candidati interni: frequenza tre quarti monte ore annuale personalizzato, no prove invalsi e no PCTO, valutazione singole discipline. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021)diconclusivo del secondo ciclo d'istruzione a.s. 2020/21, requisiti di: frequenza tre quarti monte ore annuale personalizzato, no prove invalsi e no PCTO, valutazione singole discipline. L'articolo .

Advertising

onlythebravexlu : comunque, lui scende dopo circa 10 minuti appunto insieme alla sua fidanzata e mi fa vedere che era appena stato pr… - nellifranci : Servirà? Boh. Io so solo che l'esame di stato è di una inutilità pazzesca, almeno per il mio corso di laurea in Farmacia. - sole24ore : Il decreto sul nuovo esame di Stato degli avvocati entra nel vivo al Senato - Achillecaro : Lei non è un buon sacerdote, è un cattivo maestro, ed i fedeli che l'hanno applaudita - dei quali lei è stato catt… - RRRRebecca01 : @onlythebrave000 +serve per fare le cose con calma. anche se ci metti di più degli altri a preparare un esame, o se… -