È arrivata una segnalazione Ritrovata Denise Pipitone? Clamoroso scoop di Chi l' ha visto | si riapre tutto

A Chi l'ha visto si preannuncia una puntata esplosiva, quella che andrà in onda mercoledì 31 marzo alle 21.20. Potrebbero infatti esserci nuovi clamorosi sviluppi sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel nulla il primo settembre 2004. A quasi diciassette anni di distanza la madre Piera Maggio non ha mai perso le speranze, che a questo punto potrebbero riaccendersi all'improvviso. Anche se nel promo della trasmissione di Rai3 è la stessa Federica Sciarelli a invitare tutti a restare con i piedi per terra. "Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso", ha dichiarato la conduttrice che ha poi svelato per sommi capi gli ultimi sviluppi del caso che ha sconvolto l'Italia intera ai tempi. "Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di ...

