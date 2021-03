Don Giulio | “L’amore gay è vero e sincero | non è un peccato”

(Di martedì 30 marzo 2021) Niente benedizione degli ulivi nella Domenica delle Palme per protestare contro il no del Vaticano alla benedizione delle unioni gay e soprattutto “per suscitare una riflessione” su un documento che “ha provocato tanto dolore tra le persone Lgbt della comunità cattolica e anche in me”. DonMignani, in Liguria, amministra una decina di parrocchie e domenica, a Bonassola, al termine della celebrazione, dopo avere dato voce e corpo alla sua protesta ha ricevuto l’applauso dei fedeli. “Sto ricevendo tante chiamate di approvazione – racconta all’Adnkronos don. La chiamata di una signora di Roma che vive con una compagna mi ha poi fatto commuovere. C’è chi mi ha detto di essere orgoglioso di avere un parroco come me anche se ovviamente so che c’è anche chi è in disaccordo”. Don, come racconta, ha provato dolore dopo ...

'Se non posso benedire le coppie gay, non benedico neppure le palme'. La protesta diMignani , parroco di Bonassola, fa scalpore. Non tanto per la decisione in sé - la storia della Chiesa è caratterizzata da dissensi, scismi ed eresie - , ma per una sua chiosa molto ...: se non posso benedire coppie gay non lo faccio neanche con le palme leggi anche Coppia gay aggredita a Roma, denunciato il presunto aggressore 'Avevo già deciso di non fare la ...“Se non posso benedire le coppie gay, non benedico neppure le palme”. La protesta di don Giulio Mignani, parroco di Bonassola, fa scalpore. Non tanto per la decisione in sé - ...Il parroco che vuole benedire le coppie omosessuali: "La Chiesa ha benedetto di tutto, persino le armi e adesso diciamo no all’amore. È il momento di un passo avanti" ...