Chi è Carlos Cuevas, vita privata e carriera: tutto sul famoso attore spagnolo (Di martedì 30 marzo 2021) Questa sera, 30 Marzo 2021, torna su Rai 1 la serie evento “Leonardo”, con Aidan Turner nel ruolo del protagonista. Prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, la serie racconta la storia del noto artista Leonardo Da Vinci. Gli episodi previsti per questa prima stagione sono otto, ognuno di 50 minuti e divisi in quattro puntate. Tra i vari attori del cast c’è anche Carlos Cuevas, nei panni di Salaì, un pittore italiano, allievo prediletto di Leonardo da Vinci. Scopriamo ora qualcosa in più sulla vita privata e pubblica dell’attore. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è Carlos Cuevas? La sua vita ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) Questa sera, 30 Marzo 2021, torna su Rai 1 la serie evento “Leonardo”, con Aidan Turner nel ruolo del protagonista. Prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, la serie racconta la storia del noto artista Leonardo Da Vinci. Gli episodi previsti per questa prima stagione sono otto, ognuno di 50 minuti e divisi in quattro puntate. Tra i vari attori del cast c’è anche, nei panni di Salaì, un pittore italiano, allievo prediletto di Leonardo da Vinci. Scopriamo ora qualcosa in più sullae pubblica dell’. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La sua...

autaut451 : È morto a 50 anni lo scrittore argentino Carlos Busqued. Chi non ha letto il suo romanzo Sotto questo sole tremendo… - ineedlouhug : ma quindi carlos è ancora in bahrein, mentre con charles dobbiamo andare a chi l’ha visto? - cavez_carlos : RT @cutie_madnes: Chi chi 7u7 - silvamarcoange1 : @wolfPris San Siro 1984 (forse non eri ancora nata) leggi tutto per capire chi suonava quel giorno Ero giovane! - CLACEV16 : Il miglior sorpasso della gara l’ha fatto carlos Sainz Chi lo nega è malafede -