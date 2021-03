Amici, Aka7even deluso dalle scelte di Anna Pettinelli: “Ha sbagliato un botto” (Di martedì 30 marzo 2021) Durante la scorsa puntata del serale di Amici di Maria De Filippi il cantante Aka7even è andato al ballottaggio contro Leonardo Lamacchia, rischiando così di terminare il suo percorso nel talent. Si è salvato in extremis e questo spavento lo ha portato a esaminare le sue esibizioni e a mettere in discussione le scelte fatte … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 30 marzo 2021) Durante la scorsa puntata del serale didi Maria De Filippi il cantanteè andato al ballottaggio contro Leonardo Lamacchia, rischiando così di terminare il suo percorso nel talent. Si è salvato in extremis e questo spavento lo ha portato a esaminare le sue esibizioni e a mettere in discussione lefatte … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

