Alvini | Panchina d’Oro per la C | “Condivido il premio con i 376 giocatori allenati nella mia carriera”

(Di martedì 30 marzo 2021) Massimilianoha vinto laper la Serie C dopo la cavalcata della sua Reggiana che lo ho portatofinale playoff, poi vinta contro il Bari ottenendo la promozione in B.ha commentato la vittoria di questoindividuale: “È unche mi rende orgoglioso e che ci tengo a condividere con i 376 calciatoriin venti anni di. Questo è un riconoscimento alla splendida stagione vissuta l’anno scorso. Ringrazio tutta la società, il direttore sportivo Doriano Tosi, il mio staff e la mia famiglia, che è stata al mio fianco in questo lungo viaggio”. Foto: Facebook personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

