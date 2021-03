Agguato a Tor Bella Monaca | sparati quattro colpi da uomo in scooter

Leggi su dire

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Sono quattro i colpi di pistola esplosi da un uomo in scooter, questo pomeriggio a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma, contro un 38enne già noto alle forze dell’ordine. Nel mirino dell’agguato è finito Giuseppe Moccia, con alle spalle precedenti per droga e da poco uscito dal carcere. Secondo quanto ricostruito, Moccia stava camminando in strada quando, all’altezza del civico 69 di via dell’Archeologia, è stato raggiunto dalla raffica di colpi sparati da un uomo in scooter. Solo uno dei quattro proiettili è andato a segno e ha raggiunto il 38enne al gluteo destro.