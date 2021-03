Vaccino anti Covid, presenza secondo sanitario non è indispensabile. MODULO consenso aggiornato [PDF] (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Ministero della Salute, a seguito della circolare prot. N° 12238-25/03/2021-DGPRE, ha aggiornato il MODULO di consenso per la vaccinazione anti Covid. La presenza del secondo sanitario non è indispensabile. L'articolo Vaccino anti Covid, presenza secondo sanitario non è indispensabile. MODULO consenso aggiornato PDF . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Ministero della Salute, a seguito della circolare prot. N° 12238-25/03/2021-DGPRE, haildiper la vaccinazione. Ladelnon è. L'articolonon èPDF .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Vaccino Covid, Brunetta a Sky TG24: "Valutare obbligo per sanitari" 'Se sei un pompiere e vai a spegnere il fuoco devi mettere la tuta, se sei un operatore sanitario devi fare il vaccino anti - Covid '. A dirlo, ai microfoni di Sky TG24, è il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. 'Nel buonsenso se uno è un operatore sanitario deve fare il vaccino altrimenti ...

Covid - 19. Londra vede la fine dell'incubo: zero morti in 24 ore Vaccinazioni in corso a Londra: oltre 30 milioni di britannici hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti - coronavirus - Reuters . Per la prima volta in sei mesi la città di Londra non ha fatto registrare neanche una vittima causata dal Covid - 19 in 24 ore. Un dato che colpisce considerando ...

Ecco il sistema unico di prenotazione del vaccino anti Covid in Veneto, si parte l'1 aprile Il Mattino di Padova Vaccini anti-Covid, Johnson & Johnson arriverà in Italia dal 16 aprile "Il commissario per l'emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno ...

Sinistra Italiana Toscana, presentata interrogazione dell'On. Fratoianni per chiedere produzione vaccini alla GSK di Siena Siena: E' stata depositata alla Camera un'interrogazione a firma dell'Onorevole Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, per chiedere apertura di un tavolo interministeriale per v ...

