“Vaccinateci o rallentiamo le udienze”. Il ricatto delle toghe al governo (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – Se i giudici non verranno vaccinati in via prioritaria saranno rallentate le udienze: è il ricatto delle toghe al governo. E’ quanto si legge in una nota della giunta esecutiva dell’Associazione nazionale magistrati, il sindacato della categoria. “L’Anm invita i dirigenti degli uffici giudiziari, con la sollecitudine che la gravità del momento richiede, ad adottare, a tutela della salute, energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte le attività dei rispettivi uffici“. “Niente vaccino? Rallentare tutte le attività”: così l’Anm esorta le toghe a lavorare meno Così le toghe vanno in pressing per ottenere una corsia preferenziale nel piano vaccini. Con una vera e propria esortazione a lavorare meno visto che la categoria ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – Se i giudici non verranno vaccinati in via prioritaria saranno rallentate le: è ilal. E’ quanto si legge in una nota della giunta esecutiva dell’Associazione nazionale magistrati, il sindacato della categoria. “L’Anm invita i dirigenti degli uffici giudiziari, con la sollecitudine che la gravità del momento richiede, ad adottare, a tutela della salute, energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte le attività dei rispettivi uffici“. “Niente vaccino? Rallentare tutte le attività”: così l’Anm esorta lea lavorare meno Così levanno in pressing per ottenere una corsia preferenziale nel piano vaccini. Con una vera e propria esortazione a lavorare meno visto che la categoria ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Giustizia, l'Anm: 'Vaccinateci subito oppure rallentiamo le udienze' - emilio05714955 : RT @IlPrimatoN: L'Anm, il sindacato delle toghe, chiede che i #Magistrati siano vaccinati in via prioritaria, altrimenti invita a rallentar… - IlPrimatoN : L'Anm, il sindacato delle toghe, chiede che i #Magistrati siano vaccinati in via prioritaria, altrimenti invita a r… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Giustizia, l'Anm: 'Vaccinateci subito oppure rallentiamo le udienze' - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Giustizia, l'Anm: 'Vaccinateci subito oppure rallentiamo le udienze' -