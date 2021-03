Toyota Yaris Cross - Svelate le versioni Adventure e Premiere

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 29 marzo 2021) Laha svelato ledella B-Suv. La prima esalta, con il look ed alcuni accessori, la versatilità di questo modello a ruote alte. Entro breve tempo, poi, saranno aperte le prenotazioni online della versione, che sarà prodotta per soli 12 mesi ed è caratterizzata da dettagli esclusivi. Spazio alle personalizzazioni. La variantesi distingue dallastandard per i paraurti dotati di specifiche piastre metalliche, per le barre sul tetto color argento e per i cerchi da 18" con finitura scura. Gli interni sono invece personalizzati attraverso le superfici Pano Black, il padiglione nero, i sedili sportivi rivestiti di pelle e tessuto e le decorazioni ...