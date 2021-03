Sicari risponde a Versaci | “Sindaca libera di esprimere sua opinione”

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Non tutti nel Movimento 5 Stelle la pensano come Fabioche questa mattina in un post su Facebook ha chiesto allamaggiore trasparenza e chiarezza visto che non si sarebbe mai confrontata con la sua maggioranza in merito alla possibile corsa unitaria di M5s e Partito Democratico alle prossime elezioni torinesi. Il collega di Movimento e presidente del Consiglio Comunale Francescoe sostiene che “Laesprime la sua, ed è giustamentedi farlo. Negli ultimi cinque anni tutti si sono permessi diopinioni, senza confrontarsi. Vale per la, vale per la Giunta, vale per i consiglieri. Quelle che stanno emergendo sono due opinioni decisamente ...