Rosalinda Cannavò: “Dayane Mello attacca me e Zenga. Credo sia influenzata. Lei…” (Di lunedì 29 marzo 2021) Ha attaccato lei e il fidanzato dicendo che non le sembrano una vera coppia. "Bisogna vedere come va a letto", ha detto Dayane Mello di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I tre hanno avuto un'esperienza comune nella casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana e l'attrice italiana sembravano molto unite ma da quando Rosalinda ha intrapreso la sua relazione con il figlio dell'ex portiere dell'Inter, qualcosa è cambiato. Di questo e dell'ultimo attacco della sua amica, la bella siciliana - in arte Adua del Vesco - ha detto: «Lei è una contraddizione continua. Apprezzo il fatto che mi abbia detto che sono una brava ragazza, che mi vuole bene. Ma mi ha fatto accuse pesanti. Io in casa ho tirato tante fuori di me e lei mi è stata accanto. Mi è stata accanto, io le ... Leggi su golssip (Di lunedì 29 marzo 2021) Hato lei e il fidanzato dicendo che non le sembrano una vera coppia. "Bisogna vedere come va a letto", ha dettodie Andrea. I tre hanno avuto un'esperienza comune nella casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana e l'attrice italiana sembravano molto unite ma da quandoha intrapreso la sua relazione con il figlio dell'ex portiere dell'Inter, qualcosa è cambiato. Di questo e dell'ultimo attacco della sua amica, la bella siciliana - in arte Adua del Vesco - ha detto: «Lei è una contraddizione continua. Apprezzo il fatto che mi abbia detto che sono una brava ragazza, che mi vuole bene. Ma mi ha fatto accuse pesanti. Io in casa ho tirato tante fuori di me e lei mi è stata accanto. Mi è stata accanto, io le ...

Advertising

domenicalive : Rosalinda Cannavò sembra delusa dalle parole della compagna di #GFVip, Dayane Mello: 'Mi sta dimostrando che non c'… - Costanzo : “Sono entrata con la presunzione di riuscire a nascondere delle cose, ma non ce l’ho fatta” Rosalinda Cannavò ci ra… - NorthStar_Efp : 29 marzo 2021. Aggiornamento giornaliero sulla situazione sentimentale di Rosalinda Cannavò: Purtroppo.... No, n… - partesipanti : ROSALINDA CANNAVÓ FOTTI CON LE PUTTANE SBAGLIATE ABBIAMO I VIDEO DI T U T T O - SusanPotterhead : RT @BiasiErika: 'Non ho difese ma,ho scelto di essere libera. Adesso è la verità,l'unica cosa che conta'?? Rosalinda Cannavò sei luce?? PAZZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Nicolò Zenga incontra Rosalinda: 'Mi ha fatto una bella impressione' A Domenica Live Nicolò Zenga, fratello di Andrea Zenga, ha incontrato per la prima volta Rosalinda Cannavò, nuova fiamma dell'ex gieffino. Nicolò Zenga e Rosalinda Cannavò Per la prima volta Nicolò Zenga ha avuto modo d'incontrare Rosalinda Cannavò al salotto tv di Domenica Live, e così ...

Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: 'Non c'era un affetto reale, penso sia influenzata da qualcuno' Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip ha subito una battuta d'arresto e le due ex gieffine che sembravano inseparabili adesso si lanciano frecciatine dagli schermi ...

A Domenica Live Nicolò Zenga, fratello di Andrea Zenga, ha incontrato per la prima volta, nuova fiamma dell'ex gieffino. Nicolò Zenga ePer la prima volta Nicolò Zenga ha avuto modo d'incontrareal salotto tv di Domenica Live, e così ...Il rapporto trae Dayane Mello dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip ha subito una battuta d'arresto e le due ex gieffine che sembravano inseparabili adesso si lanciano frecciatine dagli schermi ...