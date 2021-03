Razzismo e violenza di genere in aumento, complice la pandemia (Di lunedì 29 marzo 2021) Lo scorso 21 Marzo si è celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in memoria del 21 marzo del 1960 quando a Sharpeville (Sud Africa), la polizia aprì il fuoco e uccise 69 persone durante una manifestazione pacifica. A distanza di 61 anni, episodi di questo genere sono di estrema attualità. In un recente Rapporto, il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (Cerd), fotografa una realtà in cui le discriminazioni, soprattutto nei confronti dei gruppi vulnerabili, sono in aumento con la complicità della pandemia. Dati confermati a livello europeo dal rapporto annuale 2020, della Commissione anti-Razzismo del Consiglio d’Europa (ECRI) che invita a ridurre l’impatto sproporzionato della pandemia da Covid-19 sui gruppi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Lo scorso 21 Marzo si è celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, in memoria del 21 marzo del 1960 quando a Sharpeville (Sud Africa), la polizia aprì il fuoco e uccise 69 persone durante una manifestazione pacifica. A distanza di 61 anni, episodi di questosono di estrema attualità. In un recente Rapporto, il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione della discriminazione razziale (Cerd), fotografa una realtà in cui le discriminazioni, soprattutto nei confronti dei gruppi vulnerabili, sono incon la complicità della. Dati confermati a livello europeo dal rapporto annuale 2020, della Commissione anti-del Consiglio d’Europa (ECRI) che invita a ridurre l’impatto sproporzionato dellada Covid-19 sui gruppi ...

