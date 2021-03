(Di lunedì 29 marzo 2021)miseramentecontro il Tg2Rai diretto da Gennaro. Il Tar del Lazio ha accolto la richiestaRai. Ed hato ladel febbraio 2020 con cui l’multava l’azienda di Viale Mazzini per 1,5 milioni di euro “sulla baserelazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio svolta dagli uffici competenti, con specifico riferimento al rispetto del pluralismo e del contraddittorio, nonché dei princìpi di correttezza e completezza dell’informazione“. Un umiliante schiaffo in piena faccia, quello del Tar del Lazio, allache aveva cercato di sferrare un vile attacco contro il direttore del Tg2. La vicenda ruota ...

Advertising

SecolodItalia1 : Rai, fallisce l’assalto della sinistra al Tg2 di Sangiuliano. Il Tar annulla la delibera Agcom - HabuAntonio : @Gius_Eugenio @sgretolatore @Cardocan1 Magariiiii! Ma quando cazzo fallisce quella Rai? Solo i programmi e i presen… - CheLamenta : Manifesting Maria de filippi che passa alla rai così mediaset fallisce -

Ultime Notizie dalla rete : Rai fallisce

Il Secolo d'Italia

Commenta per primo Claudio Gentile , ex difensore della Juventus , campione del mondo nel 1982 con l'Italia, parla dei bianconeri aRadio 1 : 'I fatti parlano chiaro. Alla Juve quando sidi solito si rivoluziona un po'. Sicuramente c'è stata una grande delusione. Non voglio dare colpe a Pirlo, ma avere già l'......tv con Claudio Gioè che per quattro settimane ha appassionato il pubblico del primo canale. ... Saverio peròil suo compito di guardia del corpo: una mattina Gea De Simone viene trovata ...Commenta per primo Claudio Gentile, ex difensore della Juventus, campione del mondo nel 1982 con l’Italia, parla dei bianconeri a Rai Radio 1: “I fatti parlano chiaro. Alla Juve quando si fallisce di ...Ultima puntata di Màkari stasera su Rai1 alle 21:25, la fortunata serie tv con Claudio Gioè saluta il pubblico con l'episodio La fabbrica delle stelle: ecco le anticipazioni. Stasera su Rai1, alle 21: ...