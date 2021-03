Pina Auriemma a Live | “Patrizia Reggiani una donna pericolosissima”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Ultima puntata di-Non è la d’Urso il 28 marzo 2021, con uno spazio dedicato al caso Gucci. Come saprete in questi mesi è tornata alla ribalta una storia di cronaca che non è mai stata dimenticata e sembra essere così piena di fascino e mistero che se ne sta facendo un film con Lady Gaga protagonista! In queste settimane si stanno svolgendo le riprese tra Roma e Milano e quindi anche Barbara d’Urso ha scelto di dare spazio a una delle protagoniste di questa vicenda. Parliamo diex amica di. Era la sua confidente, la sua migliore amica; si dice che leggesse le carte e che desse consigli anche a Maurizio Gucci su investimenti, affari., per la giustizia italiana, è la persona che ha messo in contatto Lady Gucci con gli ...

In apertura l'omicidio Gucci con la presenza diche ha parlato del suo rapporto con la vedova Fabrizia Reggiani. In studio poi Gabriella, la mamma di Fabrizio Corona che ha fatto un ...commenta ' In carcere mi provocava. Non la voglio né vedere né sentire, è una donna pericolosissima '. A ' Live - Non è la d'Urso ',condannata insieme a Patrizia Reggiani per l'omicidio dell'erede della maison di moda, Maurizio Gucci . Dopo aver scontato 13 anni di carcere la ' maga ' del delitto torna al centro dell'...A “Live Non è la D'Urso” Pina Auriemma, la “maga” del caso Gucci, accusata dell'omicidio di Maurizio Gucci assieme a Patrizia Reggiani. Pina Auriemma ha poi parlato di Patrizia Reggiani e ...Molte persone devono la loro carriera a lui, nel centenario del marchio Gucci niente sarebbe stato possibile senza il suo genio' 'Pieno di bugie'. Ad alzarsi da parte della famiglia Gucci è la voce di ...