Padre uccide figlio di 27 anni a Senigallia | gli avrebbe sparato al collo dopo una lite

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Ancona, dove une ucciso ildi 27. La tragedia sarebbe occorsauna pesantein famiglia: inutili i soccorsi per il ragazzo, ferito in maniera troppo grave. In manette il, che potrebbe anche essere accusato di omicidio volontario.spara eildi 27La notizia viene battuta in queste ore da numerose agenzie locali e nazionali. Il teatro di questa tragedia è una villetta a Roncitelli, borgo a poca distanza dal paese di, provincia di Ancona. Qui, attorno alle 17.30, si sarebbe consumato un dramma familiare tremendo....

Advertising

fanpage : Ennesimo dramma familiare in Italia: padre spara e uccide il figlio 27enne - ansa_marche : Padre spara al figlio di 27 anni e lo uccide a Senigallia - CorriereUmbria : Senigallia, spara e uccide il figlio di 26 anni #marche #senigallia #omicidio - sardanews : Padre spara al figlio di 27 anni e lo uccide a Senigallia - AnsaMarche : Padre spara al figlio di 27 anni e lo uccide a Senigallia. E' successo durante una lite. Sul posto 118 e carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Padre uccide

Una lite in famiglia frae figlio si trasforma in tragedia a Senigallia, in provincia di Ancona. In una casa isolata alla periferia della città un uomo di 73 anni, in preda all'ira ha preso la pistola e ha sparato ...Il 27enne sarebbe stato raggiunto al collo da un colpo di pistola sparato dal. Il proiettile lo avrebbe ferito alla giugulare. Al momento non si sa se l'arma fosse regolarmente detenuta. FONTE ...Il dramma è accaduto in una casa a Roncitelli di Senigallia. Secondo le prime informazioni, il padre ha sparato e ucciso il figlio.Indagano i carabinieri che stanno interrogando il padre, che ha 73 anni. Al fatto hanno assistito uno o più familiari nella villetta divisa in 2 abitazioni, nella zona di Roncitelli. Il 27enne sarebbe ...