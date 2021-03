Minori, Unicef: “In Myanmar 35 bimbi uccisi in meno di due mesi” (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Un ragazzo di 11 anni, una ragazza di 11 anni, due ragazzi di 13 anni, una ragazza di 13 anni, tre ragazzi di 16 anni e due ragazzi di 17 anni, tutti a quanto si apprende sono stati colpiti e uccisi. Una bambina di un anno è gravemente ferita dopo essere stata colpita all’occhio con un proiettile di gomma. Queste sono state le ultime vittime tra i bambini nel giorno più sanguinoso in Myanmar (sabato) dalla presa di potere dei militari il 1° febbraio”. Così in un comunicato il Direttore generale dell’Unicef Henrietta Fore. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Un ragazzo di 11 anni, una ragazza di 11 anni, due ragazzi di 13 anni, una ragazza di 13 anni, tre ragazzi di 16 anni e due ragazzi di 17 anni, tutti a quanto si apprende sono stati colpiti e uccisi. Una bambina di un anno è gravemente ferita dopo essere stata colpita all’occhio con un proiettile di gomma. Queste sono state le ultime vittime tra i bambini nel giorno più sanguinoso in Myanmar (sabato) dalla presa di potere dei militari il 1° febbraio”. Così in un comunicato il Direttore generale dell’Unicef Henrietta Fore.

