L’idea del tour operator di organizzare viaggi in Russia per vaccinarsi con Sputnik (Di lunedì 29 marzo 2021) In Russia per vaccinarsi con Sputnik: 23 giorni (necessari per le due dosi), in cui poter girare tra Mosca e San Pietroburgo . Ad annunciarlo in un’intervista ad Adnkronos è Pietro Di Febo, direttore dell’Eurasian Travel: “Abbiamo pensato a sei diverse tipologie di pacchetto: si parte da un pacchetto base per poi salire e costruirlo con i clienti che hanno esigenze diverse”. Continua Di Febo illustrando i diversi pacchetti, una proposta che farà certamente discutere: è lecito saltare la fila e volare in Russia per vaccinarsi? “Dobbiamo anche considerare – sottolinea – che tra la prima e la seconda dose i vaccini russi richiedono minimo tre settimane, quindi di fatto diventa un viaggio molto lungo. Normalmente i viaggi turistici durano massimo 11 giorni, qui si arriva a ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Inpercon: 23 giorni (necessari per le due dosi), in cui poter girare tra Mosca e San Pietroburgo . Ad annunciarlo in un’intervista ad Adnkronos è Pietro Di Febo, direttore dell’Eurasian Travel: “Abbiamo pensato a sei diverse tipologie di pacchetto: si parte da un pacchetto base per poi salire e costruirlo con i clienti che hanno esigenze diverse”. Continua Di Febo illustrando i diversi pacchetti, una proposta che farà certamente discutere: è lecito saltare la fila e volare inper? “Dobbiamo anche considerare – sottolinea – che tra la prima e la seconda dose i vaccini russi richiedono minimo tre settimane, quindi di fatto diventa uno molto lungo. Normalmente ituristici durano massimo 11 giorni, qui si arriva a ...

