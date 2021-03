Legato col guinzaglio al cofano dell’auto e picchiato, 16enne fa arrestare padre violento (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha denunciato e fatto arrestare il padre violento, che era arrivato a legarlo con il guinzaglio al cofano dell’auto, come fosse un animale. Una vicenda di maltrattamenti ripetuti nell’ambiente familiare quella accertata in pochi giorni dalla Polizia di Stato di Caserta, che ha arrestato un 54enne albanese, da tanti anni residente in Italia, in un comune del Casertano; l’uomo, accusato di aver maltrattato la moglie e il figlio 16enne, è finito in carcere su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto in modo piuttosto veloce la richiesta della Procura. Appena il sei marzo scorso, infatti, il figlio dell’indagato era scappato da casa e si era presentato alla Questura di Caserta per denunciare il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha denunciato e fattoil, che era arrivato a legarlo con ilal, come fosse un animale. Una vicenda di maltrattamenti ripetuti nell’ambiente familiare quella accertata in pochi giorni dalla Polizia di Stato di Caserta, che ha arrestato un 54enne albanese, da tanti anni residente in Italia, in un comune del Casertano; l’uomo, accusato di aver maltrattato la moglie e il figlio, è finito in carcere su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto in modo piuttosto veloce la richiesta della Procura. Appena il sei marzo scorso, infatti, il figlio dell’indagato era scappato da casa e si era presentato alla Questura di Caserta per denunciare il ...

