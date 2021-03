La crisi dei chip colpisce anche frigoriferi e forni a microonde. Whirlpool: "È stata una tempesta perfetta" (Di lunedì 29 marzo 2021) A dichiararlo è il presidente della divisione cinese di Whirlpool. A essere colpiti, in particolare, forni a microonde, frigoriferi e lavatrici. Esportazioni giù del 25%, mentre in Cina si pensa a utilizzare chip fatti in casa... Leggi su dday (Di lunedì 29 marzo 2021) A dichiararlo è il presidente della divisione cinese di. A essere colpiti, in particolare,e lavatrici. Esportazioni giù del 25%, mentre in Cina si pensa a utilizzarefatti in casa...

