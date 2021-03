Juventus, Buffon pensa al futuro: due ipotesi sul piatto (Di lunedì 29 marzo 2021) Il futuro di Gianluigi Buffon potrebbe essere seriamente a rischio. Nonostante i 43 anni d’età, il portiere bianconero ha ancora una gran voglia di giocare e soprattutto sa di poter essere ancora un serio protagonista. Quando Maurizio Sarri era seduto sulla panchina, la leggenda italiana ha collezionato 15 presenze ma, quest’anno, le cose sono andate diversamente. Buffon vorrebbe giocare ancora e soprattutto vorrebbe farlo con più continuità, di conseguenza starebbe valutando l’addio per trasferirsi in un club che gli dia più spazio. Juventus, Buffon diviso tra l’addio e il ritiro Buffon aveva già lasciato la Juventus durante la stagione 2018/19 per accasarsi al PSG, quest’ultima esperienza è durata un solo anno e infine il portiere è tornato nuovamente a ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Ildi Gianluigipotrebbe essere seriamente a rischio. Nonostante i 43 anni d’età, il portiere bianconero ha ancora una gran voglia di giocare e soprattutto sa di poter essere ancora un serio protagonista. Quando Maurizio Sarri era seduto sulla panchina, la leggenda italiana ha collezionato 15 presenze ma, quest’anno, le cose sono andate diversamente.vorrebbe giocare ancora e soprattutto vorrebbe farlo con più continuità, di conseguenza starebbe valutando l’addio per trasferirsi in un club che gli dia più spazio.diviso tra l’addio e il ritiroaveva già lasciato ladurante la stagione 2018/19 per accasarsi al PSG, quest’ultima esperienza è durata un solo anno e infine il portiere è tornato nuovamente a ...

