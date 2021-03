Inter, de Vrij ancora positivo: con il Bologna gioca Ranocchia (Di lunedì 29 marzo 2021) Complice la positività di Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia si scalda per una maglia da titolare in vista di Bologna-Inter. I dettagli Complice la positività di Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia si scalda per una maglia da titolare in vista di Bologna-Inter. Lo segnala Corriere dello Sport. Ranocchia in questi giorni è stato uno dei pochi che si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile e quindi è molto probabile che Antonio Conte si possa affidare a lui per completare i reparto difensivo con Skriniar e Bastoni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Complice la positività di Stefan de, Andreasi scalda per una maglia da titolare in vista di. I dettagli Complice la positività di Stefan de, Andreasi scalda per una maglia da titolare in vista di. Lo segnala Corriere dello Sport.in questi giorni è stato uno dei pochi che si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile e quindi è molto probabile che Antonio Conte si possa affidare a lui per completare i reparto difensivo con Skriniar e Bastoni. Leggi su Calcionews24.com

