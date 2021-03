Il primo amore di Zhang termina male: Jiangsu FC esclusa dal campionato (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Jiangsu FC, squadra campione dell’edizione appena conclusa di Super League cinese, è ufficialmente esclusa dal prossimo campionato. È arrivata l’ufficialità della notizia riguardante l’ex team di proprietà Suning, società proprietaria anche dell’Inter. Il Jiangsu FC, dopo aver vinto a Novembre il primo titolo della propria storia ha visto la stessa finire, a causa del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 29 marzo 2021) IlFC, squadra campione dell’edizione appena conclusa di Super League cinese, è ufficialmentedal prossimo. È arrivata l’ufficialità della notizia riguardante l’ex team di proprietà Suning, società proprietaria anche dell’Inter. IlFC, dopo aver vinto a Novembre iltitolo della propria storia ha visto la stessa finire, a causa del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

