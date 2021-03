Dik Dik | chi sono i componenti | età | carriera | canzoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, lunedì 29 marzo, anche i Dik Dik. Dik Dik: chii membri, età,I Dik Dikun gruppo musicale nato a Milano nel 1965. I Dik Dik, dopo un provino, hanno ottenuto un contratto discografico con la Dischi Ricordi e hanno debuttato nel 1965 col singolo 1-2-3 Se rimani con me. Da lì hanno collezionato un successo dopo l’altro, tant’è che idella band hanno lasciato i loro lavori precedenti per dedicarsi anima e corpo alla musica. Dal 1997 hanno anche un sito ufficiale su Internet. La band è stata colpita recentemente da un lutto: il 18 dicembre del 2020 è morto, per complicazioni dovute al Covid, Erminio Salvaderi. Dik ...