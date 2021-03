CiviBank | CdA propone trasformazione in SpA e società benefit

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha proposto all’assemblea dei soci il cambio di forma giuridica dell’istituto che prevede lainper azioni e in. La banca del Friuli Venezia Giulia sottolinea che la decisione è “espressione di una visione d’impresa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di redditività e di profitto, anche lo scopo di avere un impatto positivo sulle comunità appartenenti ai territori nei qualiopera, sul tessuto sociale e sull’ambiente. “Sottoponiamo al voto dei nostri soci un grande progetto finalizzato a rafforzare la nostra crescita supportando il territorio, pur mantenendo l’identità caratteristica di Banca indipendente per il Nordest”, ha detto Michela Del Piero, ...

... pur mantenendo l'identità caratteristica di Banca indipendente per il Nordest", ha detto Michela Del Piero, presidente di. I soci saranno chiamati a decidere nell'assemblea convocata in ...Il consiglio di amministrazione di CiviBank ha proposto all'assemblea dei soci il cambio di forma giuridica dell'istituto che prevede ...Nel 2020 l'ultima riga del conto è stata pari a 6,8 milioni di euro, pari al +148% rispetto ai 2,7 milioni di fine 2019, e la previsione di superare i 14 milioni nel 2023. Sono alcune cifre del proget ...