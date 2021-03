Austria – Danimarca | in Tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 29 marzo 2021) In queste settimane si stanno tenendo le gare valevoli per le qualificazioni ai mondiali del Qatar 2022.è una delle partite in programma per martedì 30 marzo, si giocherà allo stadio Ernst-Happel-Stadion di Vienna alle 20.45. Non sarà possibile seguire il match in alcuna emittente italiana, la partita si potrà però vedere sui vari siti streaming. Serbia-Portogallo- Cristiano Ronaldo rischia la squalifica, come si presentano le squadre?appartengono al Gruppo F insieme a Moldavia, Israele, Scozia e Isole Faroe. A questa terza giornata di qualificazioni si presentano entrambe con una situazione positiva alle spalle. Anche la posizione in classifica delle due nazionali attribuisce loro “il titolo” delle più forti ...