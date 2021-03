Advertising

italiaserait : Aulicus Classics, l’eccellenza espressiva tra virtuosismi avanguardie e partiture classiche - Cinecorriere : Mozart a 432 Hertz: quando la musica si accorda all'anima. Tre concerti di Mozart in una registrazione inedita sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Aulicus Classics

Comunicati-Stampa.net

Esce per l'etichettaMozart, un CD dedicato ad alcune fra le più belle pagine del repertorio Mozartiano registrato a 432 Hertz: l'Andante in Do maggiore per flauto e orchestra KV 315, il Concerto nr. 12 ...Tre concerti di Mozart in un’inedita registrazione sulle frequenze dell’accordatura aurea, escono per Aulicus Classics, con Sebastiano Brusco al piano, Andrea Ceccomori al flauto e l'Harmoniae Aureae ...