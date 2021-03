Andrea Zelletta e Pretelli | perché non sono più amici come prima

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo il Grande Fratello Vip i due ex protagonisti di Uomini e Donne siallontanati L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

tinyraindropss : RT @amoredimezzo: pazzesco come tz e gl0ria che erano amici da sei anni ora non si parlino più mentre lui e andrea zelletta che erano parti… - giada90712711 : RT @brookesbellarke: deve essere dura entrare al gf essendo amico di giulia salemi ed uscirne essendo amico di andrea zelletta - biboy1911 : RT @BITCHYXit: Andrea Zenga e Zelletta si lavano i..... ???? #gfvip #tzvip #sovip - librafly1 : RT @infotommizorzi: PHOTO | Nuova foto DI Tommaso con Andrea Zelletta #tzvip - BonnieB80 : RT @brookesbellarke: deve essere dura entrare al gf essendo amico di giulia salemi ed uscirne essendo amico di andrea zelletta -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

Dopo il Grande Fratello Vip i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono ...: "Diffida di Natalia? Per tutelarsi"/ "Giulia Salemi ha rosicato..." "La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia - ha dichiarato Pierpaolo - perché anche al GF Vip ...Non tutte le amicizie nate nella Casa del Grande Fratello Vip durano nel tempo. Ne sanno qualcosa Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli che dopo aver condiviso praticamente tutto nel programma di Alfon ...Dopo il GF Vip, Pretelli ammette di essere un po' deluso dal comportamento di Andrea Zelletta, suo amico nella casa ...