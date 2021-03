Addio a Enrico Vaime | uno dei più grande autori di radio e tv

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio Enrico

' ConVaime se ne va uno dei grandi padri dell'intrattenimento e del varietà in Italia, un amico della nostra città ', ha detto il sindaco Renata Tosi. 'È stato un caro amico per me e lui ...Albiate dicea un volontario esemplare, un uomo per bene, generoso e cordiale con tutti.Castelli è scomparso domenica 28 marzo. Aveva 93 anni. Un albiatese attivo da sempre nel volontariato, ...“Un altro lutto che colpisce il litorale pisano e una stimatissima e apprezzata famiglia, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza in questo momento così difficile, in particolare al fratello Enrico ...Si è spento domenica al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Vaime, aveva 85 anni. E’ stato uno dei più brillanti autori radiofonici e televisivi ed era, dal 2010, cittadino onorario di Riccione. “ Con ...