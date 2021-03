A tu per tu con il fantasma (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 30 marzo 2021 Che sia maledetto quello che ha inventato il romanzo epistolare, ma che sia stramaledetto quello che ha inventato le chat, probabilmente anche riconducibile al paziente zero di una pandemia in cui i grafomani fioccano più dei DPCM. Hanno tutte le attenuanti del caso, basta stare nel Comune accanto e l’alibi per restare nell’ombra fa diventare questi fantasmi addirittura dei bravi cittadini. Non me ne voglia Mario Draghi, ma al netto della normativa vigente, io dico vedetevi. Non ha senso scriversi per giorni, raccontarsi e idealizzarsi, se poi l’odore non funziona, se quando cammina ti leva la poesia, se tratta male il cameriere a cena. La partita si gioca sul terreno della realtà, e anche il più magico dei giovani Werther diventa uno che non avreste mai guardato in stazione. In più, vale sempre la regola per cui se Patrick Swayze in Ghost è tornato dal Regno dei morti per vedere Demi Moore l’ultima volta, direi che anche il tuo innamorato può fare uno sforzo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 30 marzo 2021 Che sia maledetto quello che ha inventato il romanzo epistolare, ma che sia stramaledetto quello che ha inventato le chat, probabilmente anche riconducibile al paziente zero di una pandemia in cui i grafomani fioccano più dei DPCM. Hanno tutte le attenuanti del caso, basta stare nel Comune accanto e l’alibi per restare nell’ombra fa diventare questi fantasmi addirittura dei bravi cittadini. Non me ne voglia Mario Draghi, ma al netto della normativa vigente, io dico vedetevi. Non ha senso scriversi per giorni, raccontarsi e idealizzarsi, se poi l’odore non funziona, se quando cammina ti leva la poesia, se tratta male il cameriere a cena. La partita si gioca sul terreno della realtà, e anche il più magico dei giovani Werther diventa uno che non avreste mai guardato in stazione. In più, vale sempre la regola per cui se Patrick Swayze in Ghost è tornato dal Regno dei morti per vedere Demi Moore l’ultima volta, direi che anche il tuo innamorato può fare uno sforzo.

