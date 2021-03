A Calangianus sono 4 i nuovi casi di variante inglese: i dati del Comune (Di lunedì 29 marzo 2021) (Visited 87 times, 87 visits today) Notizie Simili: Alta adesione degli anziani nei primi 2 giorni di… Continuano le vaccinazioni a Tempio, ma molti hanno… Malanni di fine stagione, ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 29 marzo 2021) (Visited 87 times, 87 visits today) Notizie Simili: Alta adesione degli anziani nei primi 2 giorni di… Continuano le vaccinazioni a Tempio, ma molti hanno… Malanni di fine stagione, ...

Advertising

Canale48webtv : NEWS48 | A Calangianus 5 nuovi casi di Covid; uno con la variante inglese. Albieri: sono preoccupato; rispettate le… - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: E' stata investita sulla Calangianus Telti, di fronte ad un bar. Naturalmente non si sono fermati e lei è rimasta riversa… - valezuppina : RT @LidaSezOlbia: E' stata investita sulla Calangianus Telti, di fronte ad un bar. Naturalmente non si sono fermati e lei è rimasta riversa… - lore944 : RT @LidaSezOlbia: E' stata investita sulla Calangianus Telti, di fronte ad un bar. Naturalmente non si sono fermati e lei è rimasta riversa… - macfaddish : RT @LidaSezOlbia: E' stata investita sulla Calangianus Telti, di fronte ad un bar. Naturalmente non si sono fermati e lei è rimasta riversa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calangianus sono A Calangianus sono 4 i nuovi casi di variante inglese: i dati del Comune Dopo Tempio e Santa Teresa sono 4 i nuovi casi di di coronavirus a Calangianus, tutti colpiti da variante inglese. Le persone positive si trovano attualmente in isolamento presso il loro domicilio e ...

Vaccinazioni per il personale delle scuole di Tempio, somministrate 350 dosi ... che fa capo a Tempio: dai più vicini Aggius e Calangianus fino a Badesi, Aglientu e Santa Teresa. Le operazioni si sono svolte dalle ore 8 e 30 alle ore 13 nello spazio allestito, come di consueto ...

Calangianus, 4 i nuovi casi di variante inglese: i dati del Comune Gallura Oggi Covid-19, Calangianus: +4 nuovi casi tutti positivi alla variante inglese Calangianus. Il primo cittadino di Calangianus, Fabio Albieri, ha comunicato questa mattina gli ultimi aggiornamenti riguardo il Covid-19 in paese.

Tempio, conclusa la campagna vaccinale di docenti e personale scolastico Concluse a Tempio Pausania le vaccinazioni ai docenti e al personale Ata di tutte le scuole cittadine che hanno aderito alla campagna vaccinale. Sono inoltre stati vaccinati anche molti insegnati prov ...

Dopo Tempio e Santa Teresa4 i nuovi casi di di coronavirus a, tutti colpiti da variante inglese. Le persone positive si trovano attualmente in isolamento presso il loro domicilio e ...... che fa capo a Tempio: dai più vicini Aggius efino a Badesi, Aglientu e Santa Teresa. Le operazioni sisvolte dalle ore 8 e 30 alle ore 13 nello spazio allestito, come di consueto ...Calangianus. Il primo cittadino di Calangianus, Fabio Albieri, ha comunicato questa mattina gli ultimi aggiornamenti riguardo il Covid-19 in paese.Concluse a Tempio Pausania le vaccinazioni ai docenti e al personale Ata di tutte le scuole cittadine che hanno aderito alla campagna vaccinale. Sono inoltre stati vaccinati anche molti insegnati prov ...