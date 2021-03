16enne legato in auto con un guinzaglio | arrestato 54enne a Caserta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Aun giovane ragazzo di sedici anni, di origini albanesi, ha denunciato il padre dopo essere statocon une picchiato. Tutto è iniziato con un’uscita che doveva essere come tante altre: un ragazzo di 16 anni che decide di passare un pomeriggio tranquillo in compagnia di un amico. All’improvviso, però, l’incubo: L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Dramma nel Casertano, padre lega col guinzaglio il figlio all'auto: arrestato Non solo un episodio ma un incubo quotidiano vissuto dale sua madre, anche lei vittima di botte e umiliazioni da ...... ilavrebbe infatti raccontato agli inquirenti come, qualche giorno prima, il padre lo avessecon un guinzaglio al cofano della macchina per poi colpirlo alla testa. Un colpo costato al ...A Caserta un giovane ragazzo di sedici anni, di origini albanesi, ha denunciato il padre dopo essere stato legato con un guinzaglio e picchiato. Tutto è iniziato con un’uscita che doveva essere come ...Caserta: 16enne legato con un guinzaglio all'auto e picchiato dal padre - L'uomo, un 54enne di origine albanese, è stato arrestato ...