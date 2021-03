Per Mancini 5 cambi: la probabile formazione contro la Bulgaria (Di domenica 28 marzo 2021) Tra infortuni e turn over, l'undici dell'Italia a Sofia sarà molto diverso rispetto alla squadra che ha battuto 2 - 0 l'Irlanda del Nord. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 28 marzo 2021) Tra infortuni e turn over, l'undici dell'Italia a Sofia sarà molto diverso rispetto alla squadra che ha battuto 2 - 0 l'Irlanda del Nord.

Advertising

romeoagresti : Capitolo #Chiellini: considerato che non avrebbe giocato due gare di fila, e che la terza sfida sarà utile per test… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? #Mancini alla vigilia di #BulgariaItalia: '“Tutte le partite sono difficili, ma noi siamo qui per… - Agenzia_Ansa : Mondiali 2022, l'Italia a Sofia per vincere'. Mancini: 'La nostra filosofia di gioco è attaccare. Ci saranno cambi… - infoitsport : Nazionale, Mancini: “Contro Bulgaria per vincere, farò diversi cambi” - WarrenGatt : RT @juventusfans: Capitolo #Chiellini: considerato che non avrebbe giocato due gare di fila, e che la terza sfida sarà utile per testare al… -