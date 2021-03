Monster Hunter Rise è boom di vendite in Asia tra code interminabili e copie esaurite (Di domenica 28 marzo 2021) Il lancio di un Monster Hunter è sempre un evento speciale, come era possibile certificare anni fa con l'uscita di Monster Hunter World, ma l'ultimo capitolo inedito, pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch, non è assolutamente da meno. Come se non bastassero tutte le recensioni positive pubblicate ad oggi, ora abbiamo un'altra testimonianza a certificare il successo di Monster Hunter Rise. Il noto analista e insider Daniel Ahmad, ha riportato su Twitter alcune notizie molto interessanti sull'andamento di Rise in Asia: a quanto pare, il gioco è già sold out in Giappone, mentre in Cina è riuscito ad ottenere la prima posizione sulle piattaforme di game streaming, segno che in molti stanno giocando e trasmettendo le proprie partite ... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 marzo 2021) Il lancio di unè sempre un evento speciale, come era possibile certificare anni fa con l'uscita diWorld, ma l'ultimo capitolo inedito, pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch, non è assolutamente da meno. Come se non bastassero tutte le recensioni positive pubblicate ad oggi, ora abbiamo un'altra testimonianza a certificare il successo di. Il noto analista e insider Daniel Ahmad, ha riportato su Twitter alcune notizie molto interessanti sull'andamento diin: a quanto pare, il gioco è già sold out in Giappone, mentre in Cina è riuscito ad ottenere la prima posizione sulle piattaforme di game streaming, segno che in molti stanno giocando e trasmettendo le proprie partite ...

