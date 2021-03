Matteo Renzi in Bahrein per il Gp di Formula 1 (Di domenica 28 marzo 2021) With HRH Prince Salman ben Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of Bahrain ?? and @MatteoRenzi at @BAH Int Circuit#BahrainGP#F1pic.twitter.com/qjZr0UVWPL— Jean Todt (@JeanTodt) March 28, 2021 Matteo Renzi è in Bahrein per assistere al Gp di Formula 1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del Bahrein, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). E’ stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) With HRH Prince Salman ben Hamad Al Khalifa, Crown Prince and Prime Minister of Bahrain ?? and @at @BAH Int Circuit#BahrainGP#F1pic.twitter.com/qjZr0UVWPL— Jean Todt (@JeanTodt) March 28, 2021è inper assistere al Gp di1 che apre il Mondiale 2021. Il leader di Italia Viva è fotografato in compagnia del principe Salman ben Hamad Al Khalifa, primo ministro del, e di Jean Todt, presidente della Federazione internazionale dell’automobile (Fia). E’ stato proprio Todt a pubblicare lo scatto su Twitter.

