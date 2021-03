Masters 1000 Miami | Fognini ko | gli avversari di Sinner | Sonego e Musetti

Leggi su zon

(Di domenica 28 marzo 2021) Fabiosaluta il: l’azzurro sconfitto in rimonta da Korda. Definiti glidi(oggi in campo) eL’Italia perde anche Fabioneldi. Nella notte dell’ora legale, l’azzurro è stato sconfitto in tre set ed in rimonta dal padrone di casa Sebastian Korda. Rimangono tre italiani nel tabellone: Jannik(in campo oggi), Lorenzoe Lorenzo. Fogna, che peccato Un vero peccato per Fabio. Dopo aver chiuso il primo set con un netto 6-1, il ligure accusa la rimonta di Korda che si impone nel secondo set per 6-4. ...