Locali aperti e feste clandestine. Sanzioni dei Carabinieri (Di domenica 28 marzo 2021) Giornata di controlli dei Carabinieri nella capitale al fine di verificare il rispetto delle norme antiCovid 19 in zona rossa. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta transitando davanti ad un bar in via della Pisana hanno notato la presenza di tre avventori che stavano consumando bevande all'interno dell'attività commerciale. I militari hanno identificato la titolare, che è stata sanzionata per 400 euro, e il locale è stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni. In serata, gli stessi Carabinieri della Stazione Roma Bravetta sono intervenuti, su segnalazione di alcuni abitanti di zona, in via dei Torriani dove era stata segnalata una festa privata in abitazione. I Carabinieri hanno identificato 7 partecipanti che sono stati sanzionati. Nella notte, invece, i Carabinieri ...

