LIVE – Alessandria-Lucchese 4-1, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA)

La DIRETTA LIVE di Alessandria-Lucchese, match valevole per la trentatreesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire la Serie positiva per continuare a sperare nella promozione DIRETTA in Serie B; i toscani, dal canto loro, arrivano dal successo con la Pistoiese e sperano di cogliere altri preziosi punti in ottica salvezza. Calcio d'inizio alle ore 12:30 di domenica 28 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni ufficiali

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Macchioni;

