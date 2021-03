L’acqua è un affare E non certo per lo Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 marzo 2021) di Luigi Sala Bere acqua non è unper loma lo è per poche grandi multinazionali per le quali l’imbottigliamento, in vetro o in pec, delle acque minerali è unassai redditizio. Un rapporto di Legambiente del 2014 stima l’esistenza in Italia di 296 marchi posseduti da poche grandi multinazionali come Danone, Nestlè (o da famiglie nostrane al riparo dalle luci della ribalta) secondo altre fonti sono invece oltre 260 i marchi distribuiti in circa 140 stabilimenti che imbottigliano oltre 14 miliardi di litri necessari per garantire il consumo nazionale. Tale mercato non conosce crisi: un giro d’affari stimato intorno ai 10 miliardi euro all’anno, con un fatturato per le sole aziende imbottigliatrici che i rapporti di settore stimano in 2,8 miliardi di euro, di cui solo lo 0,6% arriva nelle casse dello ...