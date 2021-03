Inter, amore mai sbocciato con Kolarov: a fine stagione sarà addio (Di domenica 28 marzo 2021) Aleksandar Kolarov ai titoli di coda con l’Inter I prossimi due, potrebbero essere con ogni probabilità gli ultimi con la maglia dell’Inter per Aleksandar Kolarov. L’esterno serbo è arrivato in estate dalla Roma è dopo un inizio in cui veniva schierato con una certa continuità e via via sceso nelle gerarchie fino a rimanere costantemente in panchina. “La storia tra l’Inter e Kolarov è destinata a concludersi a giugno. sarà presumibilmente lo scudetto a rendere meno amaro un addio che appare scontato. Nell’accordo sottoscritto tra le parti, infatti, il rinnovo automatico scatta dopo 20 presenze. Aleksandar è ora fermo a quota 11: 7 in campionato, 3 in Coppa Italia e una in Champions”. “Difficile immaginare che se l’ultima da titolare risale al ... Leggi su intermagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Aleksandarai titoli di coda con l’I prossimi due, potrebbero essere con ogni probabilità gli ultimi con la maglia dell’per Aleksandar. L’esterno serbo è arrivato in estate dalla Roma è dopo un inizio in cui veniva schierato con una certa continuità e via via sceso nelle gerarchie fino a rimanere costantemente in panchina. “La storia tra l’è destinata a concludersi a giugno.presumibilmente lo scudetto a rendere meno amaro unche appare scontato. Nell’accordo sottoscritto tra le parti, infatti, il rinnovo automatico scatta dopo 20 presenze. Aleksandar è ora fermo a quota 11: 7 in campionato, 3 in Coppa Italia e una in Champions”. “Difficile immaginare che se l’ultima da titolare risale al ...

Advertising

ReginaBaresi : Mi sono innamorata di te la prima volta che ti ho vista. E non ti ho mai lasciata. E non ti lascio neanche domani.… - Valy86Paramore : RT @ReginaBaresi: Mi sono innamorata di te la prima volta che ti ho vista. E non ti ho mai lasciata. E non ti lascio neanche domani. Non ti… - andreino4 : RT @ReginaBaresi: Mi sono innamorata di te la prima volta che ti ho vista. E non ti ho mai lasciata. E non ti lascio neanche domani. Non ti… - muttinis : RT @ReginaBaresi: Mi sono innamorata di te la prima volta che ti ho vista. E non ti ho mai lasciata. E non ti lascio neanche domani. Non ti… - morianisergio : @ReginaBaresi @Inter_Women @SkySport Il calcio. Autentico. Sport, passione e virtù. Qualcuno ci crede ancora. Un amore ricambiato. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter amore Le cinque lacrime eterne di Gesù Perché lo fa? Per testimoniare fino al martirio la profonda validità del comandamento dell'amore ... E gli altri dove sono finiti? Uno, il "primus inter pares" rinnega il Maestro , molti scappano per ...

Enzo Scifo, la fantasia di origine Italiana Ha concluso la sua carriera forse con il suo grande amore, Anderlecht con una breve parentesi ... un grande talento che con la maglia dell'Inter non ha fatto vedere tutto il suo potenziale ma comunque ...

Inter, gesto d'amore del talento che ha deciso di restare in nerazzurro Inter Dipendenza Il duello dimenticato: Helguera-Simeone tra Serie A e Champions League L'Inter ospita la Roma per la 12esima giornata di campionato ... Esulta, Helguera. Si ricorda del suo amore per la Roma, frequentata per poco tempo ma per sempre nel cuore. E' quasi un Derby contro la ...

Insigne e quel "no" all'Inter: Lorenzo non è Higuain, il retroscena Lorenzo Insigne, attaccante in forza al Napoli, ha dimostrato negli anni un grande attaccamento ai colori azzurri.

Perché lo fa? Per testimoniare fino al martirio la profonda validità del comandamento dell'... E gli altri dove sono finiti? Uno, il "primuspares" rinnega il Maestro , molti scappano per ...Ha concluso la sua carriera forse con il suo grande, Anderlecht con una breve parentesi ... un grande talento che con la maglia dell'non ha fatto vedere tutto il suo potenziale ma comunque ...L'Inter ospita la Roma per la 12esima giornata di campionato ... Esulta, Helguera. Si ricorda del suo amore per la Roma, frequentata per poco tempo ma per sempre nel cuore. E' quasi un Derby contro la ...Lorenzo Insigne, attaccante in forza al Napoli, ha dimostrato negli anni un grande attaccamento ai colori azzurri.