Gand-Wevelgem 2021, Wout Van Aert: “E’ una gara imprevedibile, ma ho buone gambe e il Kemmelberg è perfetto per me” (Di domenica 28 marzo 2021) Wout Van Aert è il principale favorito dell’odierna Gand-Wevelgem. La grande classica fiamminga presenta un tracciato aperto a mille soluzioni, ma Van Aert ha le qualità per vincere sia in caso di corsa selettiva sia in caso di gara blanda. Il belga è capace di battere anche corridori come Sam Bennett e Tim Merlier in una volata di gruppo e sui muri è uno dei più forti. In particolare l’erta regina della gara, il Kemmelberg, come si è già visto sia nel 2019 che nel 2020, è forse, in assoluto, una delle salite più adatte a Van Aert. Il grande problema del fiammingo è che ha al suo fianco una Jumbo-Visma che non sembra essere in grado di supportarlo nel caso i team avversari facciano corsa dura. Due giorni fa, all’E3 di Harelbeke, Van ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)Vanè il principale favorito dell’odierna. La grande classica fiamminga presenta un tracciato aperto a mille soluzioni, ma Vanha le qualità per vincere sia in caso di corsa selettiva sia in caso diblanda. Il belga è capace di battere anche corridori come Sam Bennett e Tim Merlier in una volata di gruppo e sui muri è uno dei più forti. In particolare l’erta regina della, il, come si è già visto sia nel 2019 che nel 2020, è forse, in assoluto, una delle salite più adatte a Van. Il grande problema del fiammingo è che ha al suo fianco una Jumbo-Visma che non sembra essere in grado di supportarlo nel caso i team avversari facciano corsa dura. Due giorni fa, all’E3 di Harelbeke, Van ...

