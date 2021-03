Gand-Wevelgem 2021 oggi: orario, tv, programma, percorso, favoriti (Di domenica 28 marzo 2021) La campagna del Nord è entrata nel vivo e oggi si terrà la Gand-Wevelgem, la seconda classica fiamminga più prestigiosa dopo il Giro delle Fiandre. Si tratta di una delle poche gare il cui tracciato è lungo oltre 250 chilometri e, chiaramente, molti tra i migliori corridori al mondo ambiscono a vincerla. Il percorso, peraltro, è aperto a mille soluzioni e sulla manifestazione, oggi, dovrebbe soffiare anche un forte vento. IL percorso La Gand-Wevelgem presenta un tracciato di 254 chilometri ricco di insidie. Nella parte centrale ci sono diversi muri tipici di queste zone. I corridori dovranno affrontare due volte Scherpenberg, Vidaigneberg, Baneberg e Monteberg e per ben tre volte, invece, il Kemmelberg, l’erta simbolo della manifestazione. Tra il ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) La campagna del Nord è entrata nel vivo esi terrà la, la seconda classica fiamminga più prestigiosa dopo il Giro delle Fiandre. Si tratta di una delle poche gare il cui tracciato è lungo oltre 250 chilometri e, chiaramente, molti tra i migliori corridori al mondo ambiscono a vincerla. Il, peraltro, è aperto a mille soluzioni e sulla manifestazione,, dovrebbe soffiare anche un forte vento. ILLapresenta un tracciato di 254 chilometri ricco di insidie. Nella parte centrale ci sono diversi muri tipici di queste zone. I corridori dovranno affrontare due volte Scherpenberg, Vidaigneberg, Baneberg e Monteberg e per ben tre volte, invece, il Kemmelberg, l’erta simbolo della manifestazione. Tra il ...

