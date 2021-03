Dedicati alle intenzioni | e non alle false aspettative

Leggi su dilei

(Di domenica 28 marzo 2021) Sognare, così come sperare, sono due delle attività che ci mantengono vive, che ci danno la forza e il coraggio di perseguire i nostri obiettivi anche quando tutto quello che accade sembra allontanarci dalla meta. Ed è giusto così, anzi, è doveroso trovare il coraggio di credere ancora in qualcosa, anche se tutto ci rema contro. Tuttavia, nonostante le nostre migliori, c’è sempre qualcosa che mina il nostro benessere mentale e la nostra felicità: si tratta delle. C’è una linea sottile tra i sogni e le speranze e le. Quest’ultime mettono in standby la nostra vita e ci fanno rinunciare a tutto il resto mentre siamo in attesa che le cose accadano come vogliamo, che le persone cambino come desideriamo e che ci trattino come meritiamo. Dimenticando che non sempre abbiamo il potere di cambiare le ...