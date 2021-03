Breton mostra il passaporto sanitario 'Immunità gregge Ue a metà luglio' (Di domenica 28 marzo 2021) Breton mostra il primo pass vaccinale europeo . Il capo del task force Ue per i vaccini Thierry Breton ha mostrato il primo passaporto sanitario europeo aggiungendo che sarà disponibile in tutta l'... Leggi su leggo (Di domenica 28 marzo 2021)il primo pass vaccinale europeo . Il capo del task force Ue per i vaccini Thierryhato il primoeuropeo aggiungendo che sarà disponibile in tutta l'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini ha mostrato il primo passapor… - LaStampa : Covid, Breton: “Entro metà luglio l’immunità in tutta l’Unione europea”. E poi mostra il passaporto vaccinale - HuffPostItalia : Breton mostra il passaporto vaccinale Ue, 'pronto a metà giugno' - infoitinterno : Breton mostra il passaporto sanitario Europeo: 'Sarà pronto tra 3 mesi, sia in versione cartacea che su smartphone' - AriannaEnea : RT @_DAGOSPIA_: PASSAPORTO PER LA LIBERTÀ – IL COMMISSARIO EUROPEO THIERRY BRETON MOSTRA IN TV IL “PASSAPORTO SANITA -