Beyoncé derubata per un milione di dollari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 marzo 2021) È la seconda volta che i ladri entrano nei depositi affittati dalla società i produzione di, la Parkwood Entertainment. In questa occasione, stando al sito Tmz, sono stati rubati abiti e accessori per un valore di undi euro. La polizia sta procedendo con le indagini ma al momento non c’è stato alcun arresto. La stessa cosa è accaduta poco tempo fa con i depositi di Miley Cyrus. Si tratta di siti di stoccaggio dove le star custodiscono beni di lusso e tutto quello che non trova posto nelle loro dimore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.