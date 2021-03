Alessandro Gassmann, il ricordo su Twitter fa emozionare il web: “Vi ricordate quando si poteva?” (Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alessandro Gassmann, il ricordo su Twitter fa commuovere: “Vi ricordate quando si poteva?” la foto emoziona il web. Alessandro Gassmann, su Twitter appare un ricordo che fa scaldare il cuore dei fan sui social e non solo: la foto di qualche anno fa lascia il segno. L’attore è molto attivo sulle piattaforme web, soprattutto su Leggi su youmovies (Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ilsufa commuovere: “Visi?” la foto emoziona il web., suappare unche fa scaldare il cuore dei fan sui social e non solo: la foto di qualche anno fa lascia il segno. L’attore è molto attivo sulle piattaforme web, soprattutto su

Advertising

GassmanGassmann : Alessandro Gassmann vince l'RdC Awards 2020 come miglior attore - ?????? - bignottipaolo1 : @SinistroTOP Ma come Alessandro Gassmann nessuno ?? - memoriabreve : Buonasera Alessandro Gassmann - kingtoffo : @GassmanGassmann Le parole medico e no vax non dovrebbero mai stare nella stessa frase... Un pò come le parole Alessandro Gassmann ed attore - tsolignani : Tutte queste star che piagnucolano per avere il «vaccino» si commentano davvero da sole ?? #pandefuffa -