20enne morta per overdose, arrestato il pusher

Una ragazza di 20 anni è morta per overdose a Roma. La vittima era la figlia del medico-eroe della Sars. arrestato il pusher. 

ROMA – Una ragazza di 20 anni è morta per overdose a Roma. Per il decesso della giovane è stato arrestato un 64enne pusher di origine siriana. Come raccontato dal Corriere della Sera, all'interno dell'appartamento dell'uomo è stato trovato un quantitativo di eroina abbondante e, per questo, non si esclude la possibilità di un decesso dovuto alle sostanze rinvenute nella casa del fermato. Sul corpo della vittima non sarebbero presenti segni di violenza. 

La tragedia

L'allarme è scattato intorno alle 13 di sabato 27 marzo 2021. A chiamare i soccorsi è stato lo stesso pusher, ai domiciliari dallo scorso ...

