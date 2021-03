Willie Peyote e Pippo Civati hanno un problema col politicamente corretto

(Di sabato 27 marzo 2021) (foto: Chiara Mirelli)C’è Torino, e con essa il macrocosmo che ruota attorno all’orbita del capoluogo piemontese: la Juventus, il Toro, gli zarri delle periferie, le vacanze a Spotorno, ma non solo. In Dov’è?, dialogo trae Giuseppeedito da People, c’è soprattutto la vita di un artista in continua evoluzione che cerca di comprendere sé stesso mentre passa il tempo. E no, dei due non è il fondatore di Possibile. Nelle 140 pagine, Guglielmo mette da partee parla di sé stesso, di ciò che passa nella sua testa e delle scelte che ha fatto: dal licenziamento ai tempi del call-center fino al palco di Sanremo, ogni sua decisione è stata una rivendicazione, un manifesto di intenti che non tiene conto dell’opinione altrui. A chi dei due è venuta ...

Cos'hanno in comune Federica Abbate, Emanuele Dabbono, Simone Cremonini, Alessandro La Cava, Maria Luisa De Prisco, e i rapper/hip - hopper Claver Gold, Dutch Nazari e Murubutu? Hanno scritto numerose hit per grandi interpreti italiani, dopo aver partecipato e/o vinto a 'Genova per Voi', il talent ...